أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن سقوط طائرة مروحية إنقاذ في إمارة رأس الخيمة، مساء اليوم السبت، ومصرع طاقمها.

ونقل مصدر رسمي عن الهيئة قوله إن الطائرة من نوع ( أغوستا 139 ) كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم .



ولم تذكر الهيئة العامة للطيران المدني عدد القتلى. وأضاف المصدر ذاته، أن الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمر بـ"فتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس مساء اليوم واستشهاد طاقمها"، وكذا بـ"اجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه".