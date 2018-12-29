تسبب انهيار للتربة خلال أشغال حفر اليوم السبت في وفاة شابين وإنقاذ ثالث ببلدية الغيشة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الضحايا كانوا يقومون بأشغال حفر لإنجاز قنوات الصرف الصحي بالقرب من مدرسة بوشوشة، فانهارت عليهم التربة في حفرة عمقها سبعة أمتار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال الضحيتين من تحت الردم بصعوبة كبيرة، حيث تم إنقاذ الشاب الثالث بعد تعرضه لإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم تحويل الجثتين لمصلحة حفظ الجثثث بآفلو، فيما تم التكفل بعلاج الضحية الثالثة.