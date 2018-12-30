لا حول ولا قوة إلا بالله.. المجلس الدستوري الجزائري يغتال جثة المرحوم عبد المالك بن حبيلس بعد وفاته! لأنه نشر صورة علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة في عهد بوضياف، نشرها على أنها صورة عبد المالك بن حبيلس، رئيس المجلس الدستوري السابق! وهو ينعي وفاته إلى الشعب الجزائري!

هذا هو المستوى الذي وصلت إليه جدية المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية التي تسهر على تطبيق الدستور والقانون!



لاشك أن عبد المالك، رحمه الله، هو الآن يتململ في نفسه وهو يسمع بأن المجلس الدستوري الذي أرسى قواعده لا يعرف حتى صورته! المرحوم بن حبيلس يلقب بفيلسوف القانون في السلطة الجزائرية، يصل به الزمان أن يخلفه على رأس مؤسسة المجلس الدستوري خلق من الناس لا يعرفون حتى صورته؟!



كان، رحمه الله، رئيسا للمجلس الدستوري عندما استقال الشاذلي أو أقيل وهو الذي استلم منه رسالة الاستقالة! وعرضت عليه رئاسة الدولة لفترة 45 يوما تنظم فيها الانتخابات ولكنه رفض، ودخل إلى بيته ولم ينطق ببنت شفة حتى وافته المنية أمس، واغتاله المجلس الدستوري وهو ميت بنشر صورة غيره في مكانه.



سألته ذات مرة لماذا يا سي عبد المالك لا تتحدث عن الذي حصل للشاذلي سنة 1992، فقال لي رحمه الله: “الحديث حيث يجب الصمت مفسدة”! فهو على حق فعلا، حين لازم الصمت حتى لا يتكلم لأناس لا يفهمون ما يقوله، وهو الفيلسوف في روح القانون والدستور.



هذا الرجل الذي كان أمينا عاما لوزارة الخارجية في عهد بومدين، حين كانت الخارجية خارجية، وهو الذي كان مع مجموعة من الإطارات وراء كل الإنجازات في السياسة الخارجية، من أمثال المرحوم عبد القادر بن قاسي وحسين جودي ورضا مالك وامحمد يزيد وعلي كافي وتجاني هدام وعثمان سعدي ومولود قاسم وغيرهم كثير، وهو الذي تولى أيضا الأمانة العامة للرئاسة ثم وزارة العدل قبل أن يتولى مهمة المجلس الدستوري.



من حق وكالة الأنباء الجزائرية أن تخطئ في صورة عبد المالك بن حبيلس وتنشر مكانها صورة علي هارون، لكن ليس من حق المجلس الدستوري أن يرتكب الخطأ الفادح الذي يصل إلى مستوى الجرم.. يحصل هذا الآن. أمثال عبد المالك بن حبيلس بكفاءته لا مكان له في عالم الرداءة التي نعيشها اليوم، ووصل موسها إلى العظم، رحمك الله يا فيلسوف السلطة، حين كانت السلطة سلطة، والخزي لمن خلفك وأساء إليك في يوم رحيلك عنا.