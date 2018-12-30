أعلنت مؤسسة المياه والتطهير " سيال"،اليوم الأحد في بيان لها ،أنه سيكون هناك انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب ، عبر ثلاث بلديات بالعاصمة .

وحسب البيان ،فان الانقطاع سيكون بداية من اليوم الأحد على الساعة السادسة مساءا.

ويعود سبب الإنقطاع إلى تسرب هائل للمياه على مستوى طريق المفرغة العمومية لأولاد فايت. ويضيف البيان ،أن الانقطاع سيكون على مستوى بلدية أولاد فايت بالحي السكني 2040 مسكن، وحي 416 مسكن “عدل” وحي 1500 مسكن.بالإضافة إلى بلديتي السويدانية والرحمانية.