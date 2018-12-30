قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، اليوم الأحد ،أن هناك احتمالا "بنسبة 50 بالمائة" لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من الاتحاد الشهر المقبل.

وقال فوكس وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لصحيفة"صنداي تايمز" إذا لم نصوت لصالح الاتفاق فلا أتوقع أن تتجاوز نسبة (الخروج من الاتحاد الأوروبي) 50 في المائة”.في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثلاثة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.