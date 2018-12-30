أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأحد ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 29 ديسمبر 2018، بكل من عين قزام وتمنراست، (35) منقبا عن الذهب وضبطت (16) جهاز كشف عن المعادن ومطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين، بالإضافة إلى (500) غرام من الكيف المعالج وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(11) دراجة نارية.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان، أحبط حراس السواحل بعنابة والقالة ، محاولات هجرة غير شرعية لــ (52) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تمّ توقيف ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف.