سجل انقطاع كهربائي، اليوم الأحد، في حدود الساعة الواحدة صباحا بكل من المنطقة الصناعية لوادي السمار ومنطقة العمليات للدار البيضاء و كذا جزء من بلدية الدار البيضاء، حسبما أعلنه بيان لشركة توزيع الكهرباء والغاز"سونلغاز".

وقد جند الفريق التقني لشركة توزيع الكهرباء والغاز لمديرية التوزيع التابعة لدائرة الحراش، لإصلاح العطب وضمان تزويد هذه المناطق بالكهرباء في أقرب الآجال، حسب نفس البيان الذي أشار إلى أن مركز اتصال للشركة قد خصص لاستقبال مكالمات الزبائن والرد على استفساراتهم على الدوام على الرقم التالي: 3303