كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الهاشمي كريم قدور، اليوم الأحد، عن نفوق ما بين 1000 و1200 من صغار رؤوس الماشية بسبب "وباء صغار المجترات" على مستوى 12 ولاية.

وقال الهاشميي خلال لقاء جمعه مع المصالح البيطرية التابعة لمديريات المصالح الفلاحية بمختلف ولايات الوطن، أن نفوق هذه الماشية تم على مستوى عدة ولايات من بينها: بسكرة، الجلفة، أم البواقي، تبسة، المدية، سعيدة، تيارت، الأغواط، النعامة و تلمسان. وأكد أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لاقتناء بداية 2019 التلقيح المضاد لوباء صغار المجترات.

أما بخصوص وباء الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار، فكشف المسؤول عن وجود" شك أو اشتباه" بوجود هذا الوباء على مستوى ثلاث ولايات ويتعلق الأمر بكل من البليدة، الجلفة و تبسة حيث تم ارسال عينات رؤوس الماشية النافقة إلى المخابر الدولية المختصة للتأكد من طبيعة الفيروس من أجل اقتناء التلقيح الملائم.

وقد تم تعويض الموالين الذين ذبحت أبقارهم بسبب صحي على مستوى المذابح العمومية بمبلغ مالي اجمالي قدره 85 مليون د.ج.