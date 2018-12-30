تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بعصابة إجرامية قامت بسرقة أحد المنازل حيث استولى الفاعلون على مبلغ مالي قدره (3.7) مليار سنتيم، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان ذات المصالح.

وأوضح البيان، أن فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تمكنت من معالجة قضية سرقة بالكسر، راح ضحيتها أحد المواطنين، حيث قام أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم، بسرقة منزله والاستيلاء على مبلغ مالي قدره (3.7) مليار سنتيم اضافة إلى جهاز تلفاز بلازما و جهازي (02) استقبال رقمية وأربعة (04) هواتف نقّالة.

و أضاف المصدر أنه استنادا للتحريات الميدانية والعمل الاستعلامي، إضافة إلى الدلائل التقنية والعلمية، تم تحديد هوية الشخصين اللذين قاما بـ "الفعل الإجرامي" وهو ما أكده كذلك المشتبه فيه الثالث وهو حارس "اعترف على محضر رسمي حضور شخصين مشتبه فيهما على متن سيارة واستوليا على المسروقات". وقد تم بعد مواصلة التحريات، تحديد هوية المشتبه فيه الرابع وبتمديد الاختصاص استنادا لإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم توقيفه.

وأشار البيان إلى أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع ثلاثة (03) منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد المشتبه فيه الرابع من استدعاء مباشر.