سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 توزيع ما لا يقل عن 2000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب الحضري الجديد "الدكان" بمدينة تبسة حسب ما أفادت به اليوم الأحد مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم توزيع هذه الحصة السكنية "الهامة" من أصل 5040 وحدة من نفس الصيغة خلال "الثلاثي الأول من السنة المقبلة"، مؤكدا أن نسبة أشغال ربط هذه السكنات بمختلف الشبكات (صرف صحي و مياه الشرب و الغاز و الكهرباء والإنارة العمومية بالإضافة إلى تعبيد الطرقات) فاقت 95 بالمائة.

وكان والي ولاية تبسة قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين ضمن هذه الحصة السكنية مرتقب في 3 يناير المقبل على أن يتم تسليم المفاتيح خلال "الثلاثي الأول من سنة 2019 ".

للتذكير فإن القطب الحضري الجديد "الدكان" بمدينة تبسة الذي سيحتضن قرابة 5400 نسمة يضم 5040 سكنا عموميا إيجاريا و1640 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و يتربع على 256 هكتارا.

و قد خصصت مديرية البناء والتعمير بالولاية غلافا ماليا بحوالي 500 مليون د.ج موجه لاستكمال أشغال التهيئة الخاصة بـ 2000 وحدة سكنية.

يذكر كذلك أن حظيرة السكن بولاية تبسة تعززت خلال سنة 2018 بتوزيع ما لا يقل عن 3013 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري عبر مجموع بلدياتها الـ 28 و131 وحدة بصيغة الترقوي المدعم ببلديتي تبسة و بئر العاتر فضلا عن تسليم 1500 إعانة مالية للبناء الريفي و1412 مقرر استفادة من تحاصيص اجتماعية.