تم اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018، تسليم (645) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للدوريات، التدخل، النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة "مرسيدس بنز" صنف (ج) و"سبرينتر" من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية خاصة.

يأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة عالية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين، والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة لبلوغ الأهداف المسطرة.