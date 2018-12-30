سطرت مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو برنامجا ثريا بالنشاطات الثقافية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لترسيم يناير كعيد وطني، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد بيان صادر عن هذه الهيئة.

و يصادف هذا الاحتفال الذي ينظم تحت شعار "يناير: مرجعية وطنية وتاريخية وتذكارية" و يمتد من 07 إلى 13 يناير 2019، الذكرى السنوية الأولى لتكريس ينّاير في 27 ديسمبر 2017، كعطلة وطنية من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و يتضمن هذا البرنامج تنظيم أنشطة ثقافية مختلفة و معارض وعروض فنية و كذا مسيرات و ورشات عمل تعليمية على مستوى جميع الهياكل الثقافية للولاية.

و سيتميز حفل افتتاح هذه الاحتفالات الذي برمج ليكون على مستوى دار الثقافة مولود معمري بإطلاق يوم دراسي حول التراث غير المادي الأمازيغي تخليدا للبروفيسور محند أكلي حدادو ومسابقة "أقدم و أعرق حلي لأث يني"، بالتعاون مع جمعية الحرفيين من أث يني.كما سيتم على مدار أيام هذه الاحتفالات تنظيم معارض دائمة للتراث الثقافي الوطني بمشاركة العديد من المتاحف الوطنية في فن الطهي والكتب والفنون التشكيلية والحيوانات والنباتات بمشاركة كذلك الجمعيات الثقافية والشركاء وذلك على مستوى دار الثقافة مولود معمري.

من جهتها تحتضن المكتبة العمومية الرئيسية في اليوم الثالث من هذا الحدث المؤتمر الثالث حول الشعر الشعبي الأمازيغي مع الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي وكذا محاضرة حول يناير ينشطها الأستاذ من جامعة مولود معمري بتيزي وزو، رابية فريد. كما سيتم أيضًا تنظيم "سوق يناير" على مدار فترة الاحتفال و ذلك من قبل مديرية المصالح الفلاحية و مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعات والحرف اليدوية وذلك على مستوى الفندق القديم للمدينة و ساحة الزيتون.

وسيتم في إطار هذه المناسبة عرض مختلف المنتجات اليدوية الفخار والزي التقليدي والمجوهرات والسجاد، فضلا عن المنتجات الزراعية المحلية مثل زيت الزيتون والعسل والتين المجفف والبقول والنباتات الطبية يرافقه معرض المنتجات والأطباق التقليدية.