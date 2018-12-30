بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية العلاقات بين البلدين والتطورات في سوريا وحركات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

و أفاد بيان للرئاسة التركية، بثته وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأحد، أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال من أجل متابعة نتائج القمة الرباعية حول سوريا والتي جرت في إسطنبول أواخر شهر أكتوبر الماضي فضلا عن متابعة مرحلة ما بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

و في 27 أكتوبر 2018،استضافت إسطنبول قمة رباعية حول سوريا بمشاركة تركيا و روسيا وفرنسا وألمانيا حيث صدر إعلان إسطنبول في ختام القمة والذي أكد على دعم الحل السياسي و وقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب.