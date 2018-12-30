قصف مساء اليوم محافظ الأفالان في البليدة يسعد محمد ، فوز الأرندي بمقعد نيابي في مجلس الأمة ، بأنه فوز " غير نظيف " ، وأن هذا الأخير وظف " المال القذر " ، حتى يضمن فوز مترشحه ، معترفا في السياق بأنهم تعرضوا للخيانة و الطعن في الظهر من قبل من صوتوا بأظرفة فارغة ، و التي زادت عن الـ 50 صوتا ، كانت كافية لفوز مرشحهم.

ظهر محافظ الأفالان بالبليدة غاضبا في الندوة الصحفية التي عقدها بمداومة الحزب بقلب المدينة ، و وظف عبارات و مفردات نارية ، لم يترك صغيرة و لا كبيرة ، إلا و وجه أصابع الاتهام إلى حزب " أويحيى " ، من أنه خاض انتخابات بأساليب "غير نظيفة "، و قال محمد يسعد أن الأرندي استطاع كيف أن " يُغري " بعض مناضلي حزبه ، أو من أصبحوا يلقبون بأصحاب " الأظرفة الفارغة " ، و الأوراق الملغاة ، بإغوائهم بـ " المال " ، و أن ذلك حدث بعد أن شعر بأن الكفة في منتصف نهار التصويت الأول ، كان لفائدة مترشح الافالان ، لتنقلب الأمور ، و أصبح علنا يجاهر بشراء " الذمم " ، و يعرض مساومته على مناضليه و على حلفائهم من أحزاب أخرى.

و أضاف بأنهم لن يتساهلوا مع كل من خانهم و باع ذمته من مناضلي حزبه بالدينار ، و سيقصون من الحزب ، بينما سيكون الرد سياسيا مع حلفاء ، لديهم امتيازات و مناصب ، تكرم بها حزبهم عليهم سلفا ، ليعود بالقول أن الأصوات التي تحصلوا عليها لفائدة مترشحهم ، هي أصوات " بطولية " ، و تعبر عن مدى التزام أصحابها و وفائهم لمبادئ الحزب، و أنهم كانوا يعتقدون بأن عهد " المال الفاسد في انتخابات السينا ، و الذي ظهر بالبليدة منذ 2012 قد انتهى ، لكنهم أخطأوا الظن.