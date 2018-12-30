واجهت صحف أمريكية، يوم أمس السبت، عدة مشكلات في الطباعة والتوزيع بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.وأدى الهجوم إلى تأخير توزيع صحف "لوس أنجلس تايمز"، و"شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن"، وغيرها من الصحف التي تنتمي إلى دار تريبيون للنشر.

وقالت الشركة أن الفيروس المستخدم في الهجوم رُصد يوم الجمعة، وهو ما طال صحفا تُطبع في مطبعة واحدة. ويعتقد أن الهجوم جاء من خارج الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة لوس أنجلس تايمز.

وتأثرت كذلك إصدارات منطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة من صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" بالهجوم الإلكتروني، اللتين تشتركان في منصة إنتاج واحدة في لوس أنجلس.

ونقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن مصدر على دراية بتفاصيل الهجوم قوله "نعتقد أن النية من الهجوم كانت تقويض البنية التحتية، وتحديدا الخوادم الإلكترونية، أكثر من كونه محاولة لسرقة معلومات".

وأكدت المتحدثة باسم دار تريبيون للنشر، ماريسا كولياس أن "الفيروس ألحق ضررا بأنظمة مستخدمة في نشر وإنتاج "صحف في أنحاء مكاتبنا". وأضافت أن "جميع صحف المطروحة في الأسواق من إنتاج الشركة تأثرت".

وتشمل مطبوعات دار تريبيون "نيويورك دايلي نيوز"، و"أورلاندو سنتينل"، و"كابيتال غازيت" التي تعرض طاقم العمل بها لإطلاق نار في وقت سابق من العام. كما تعرضت صحيفة "فورت لودردايل صن سنتينل" لصعوبات في الإنتاج مطلع الأسبوع "بسبب فيروس أدى إلى إغلاق الإنتاج وعرقل الاتصالات الهاتفية"، حسبما ذكرت الصحيفة بموقعها على الأنترنت

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي في بيان "نحن على دراية بتقارير عن حادث إلكتروني محتمل أثّر على عدد من الصحف، ونعمل مع شركائنا في الحكومة والقطاع لفهم الموقف بصورة أفضل".