وقع المجمع الوطني للمحروقات "سوناطراك" أمس الأحد، بالجزائر العاصمة اتفاقيتين مع شركتين وطنيتين تتعلقان بإنجاز مشروع لتطوير الحقول الغازية الواقعة بمحيط قاسي الطويل الذي يضم مجموع 47 بئرا.

وتم توقيع عقدي مشاريع الانشاءات الهندسية المتعلقة بتطوير تلك الحقول مع شركة "كوسيدار" للقنوات من جهة والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى فرع "سوناطراك" من جهة ثانية.

ويتضمن محيط قاسي الطويل الواقع على بعد 150 كلم، شمال شرق حاسي مسعود، ستة حقول غازية بمجموع 47 بئرا و إنتاج بحوالي 12.3 مليون متر مكعب في اليوم.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الأولى التي تربط مجمع "سوناطراك" بشركة "كوسيدار" للقنوات من قبل المدير المركزي للإدارة الهندسية وتسيير المشاريع التابعة لسوناطراك، فايز زان والرئيس المدير العام لشركة كوسيدار للقنوات فتحي زروالي.

وتتعلق الاتفاقية بإنجاز شبكة تجميع للربط وإنتاج 25 بئرا نحو محطة المعالجة الموجودة على مستوى رورد النوس (إليزي)، أما اسهامها الإجمالي في إنتاج الغاز فيقدر بسبعة مليون متر مكعب في اليوم، حسبما أكده زان خلال حفل التوقيع.

ومن المتوقع أن يتم تسليم هذا العقد الذي تقدر قيمته التعاقدية بـ 21 مليار دينار في شهر ديسمبر 2020 ويتعلق بتوفير شركة كوسيدار للقنوات الدراسات الهندسية التفصيلية وعمليات الانشاء والتركيب في الموقع فضلا عن التجارب والتشغيل. وأضاف زان أن المشروع الواجب إنجازه حسب بنود العقد الذي يربط الشركتين، يتضمن فضلا عن شبكة التجميع، منشآت على سطح الآبار وستة مشاعب للسحب في الحقل وخمسة وصلات ومحطة تقسيم و كذا نظام سكادا جديد.

أما الاتفاقية الثانية التي وقعها زان من جهة والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (فرع سوناطراك)، مسعود مخناش فتتعلق بإنجاز شبكة تجميع لربط و دخول 22 بئرا في الإنتاج نحو محطة معالجة الغاز المتواجدة على مستوى قاسي الطويل، أما اسهامها الإجمالي في إنتاج الغاز فيقدر 5.3 مليون متر مكعب في اليوم.

في حين أن القيمة التعاقدية للاتفاقية الثانية فتفوق 32 مليار دج وستستكمل كذلك في شهر ديسمبر 2020.

كما تنص بنود هذا العقد الخاص بمشاريع الانشاءات الهندسية على قيام المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بتوفير دراسات هندسية تفصيلية وعمليات الانشاء والتركيب في الموقع فضلا عن التجارب والتشغيل، علاوة على القيام بمنشآت على سطح الابار وأربعة مشاعب للسحب في الحقل وتوسيع مشعبي سحب متواجدين من قبل فضلا عن توسيع نظام سكادا الموجود.