ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الإثنين، أن 94 صحفيا قتلوا جراء أعمال عنف أثناء عملهم في عدة دول حول العالم خلال عام 2018، مقابل 84 في عام 2017.

وجاء في تقرير للاتحاد (أكبر منظمة دولية تمثل الصحفيين ومقره بروكسل) أن ذلك العدد من الصحفيين قتل إما عمدا أو بسبب تفجيرات أو تعرضهم لإطلاق نار بشكل عرضي أثناء تغطيتهم للأحداث الساخنة.

وقال فيليب ليروث، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إن "أعمال العنف الوقحة تتجاهل بشكل تام حياة الإنسان، وكشفت عن نهاية مفاجئة للتراجع قصير الأجل في عمليات قتل الصحفيين المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية".

ودعا ليروث، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى إقرار مسودة اتفاقية قدمها للمنظمة الدولية الاتحاد الدولي للصحفيين، في أكتوبر الماضي، تتعلق بأمن وحماية الصحفيين. وأضاف: "هذه الاتفاقية ستكون ردا ملموسا على الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين في ظل إفلات كامل من العقاب".

واعتبر التقرير أن البلد الأكثر خطورة على الصحفيين كان أفغانستان، حيث قتل فيها 16 صحفيا، ومن بعدها المكسيك التي شهدت مقتل 11 صحفيا.

وحلت سوريا ثالثا (8 صحفيين) ثم الهند (7) وبعدها باكستان والصومال والولايات المتحدة (5 في كل منها).

وسلط التقرير الضوء على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، باعتباره "مثالا على أزمة مستمرة تتعلق بسلامة الصحفيين".