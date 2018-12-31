أشارت صحيفة "آلاس الإسبانية" إلى أن رحيل نجم ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو أثر كثيرًا على أداء ريال مدريد الهجومي، إذ اعتاد رونالدو على إحراز ما لا يقل عن 50 هدفًا في كل موسم قضاه مع الريال، وبينما استطاع الويلزي غاريث بايل تسجيل 27 هدفًا فقط طوال العام الذي سيوشك على الانتهاء.

وعلى الرغم من أن إحصاءات ريال مدريد تحسنت بعض الشيء إثر تولي المدرب سانتياغو سولاري مهمة قيادة الفريق، إذ استطاع اللاعبون تسجيل 34 هدفًا في 13 مباراة، أي ما نسبته 2.6 هدف في كل مباراة، وهذا إذا ما احتسبنا العشرة أهداف التي أحرزها اللاعبون في مواجهتي ميليلة بكأس ملك إسبانيا، وأما بالنسبة إلى أرقام ريال مدريد الهجومية رفقة جولين لوبيتيغي، فقد تمكن النادي الملكي من تسجيل 21 هدفًا في 14 مباراة، أي ما يُعادل 1.5 في كل مباراة، حيث يبقى ريال مدريد بعيدًا عن الأرقام التي كان يحققها ورونالدو بصفوفه، إذ شهدت سنواته تجاوز ريال مدريد حاجز الستين هدفًا في 27 مباراة، في وقت سجل لاعبو ريال مدريد حتى الآن 24 هدفًا فقط في الليغا، أي نصف عدد الأهداف الذي سجلها برشلونة والتي وصلت إلى 48 هدفاً.