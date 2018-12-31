أظهر شريط فيديو، بثته وسائل إعلام تركية، مساء أمس الأحد، مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد تقطيعها داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونشرت قناة "ahaber" التركية، لقطات فيديو وصورا للحظة قيام فريق الاغتيال السعودي، بإدخال حقائب كبيرة يعتقد أنها تضم جثمان جمال خاشقجي، الذي أقرت الرياض بقتله وتقطيعه، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

وقالت الصحيفة إن الفيديو يوثق لحظة نقل الجثة المقطعة عبر خمس حقائب، إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن جثة خاشقجي نقلت داخل حقائب عبر سيارة "مينيبوس" سوداء اللون في الساعه 15:09 إلى منزل القنصل محمد العتيبي.