أبلغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، الأندية المحترفة التي تتجاوز ديونها أكثر من 10 ملايين دينار، أن الطعون على مستوى المحكمة الرياضية لا توقف التنفيذ، وعليه ستكون ممنوعة من الانتدابات خلال مرحلة الميركاتو الشتوي إلى غاية صدور القرار النهائي للمحكمة الرياضية.

وعلى هذا الأساس، فإن الأندية المدانة عليها أن تقلص ديونها إلى ما يقل عن 10 ملايين دينار وإلا فإنها ستكون ممنوعة من الانتدابات.

كما تلقت الرابطة المحترفة لكرة القدم نسخة من هذا القرار.