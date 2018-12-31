سيتم نهاية شهرجوان القادم الانتهاء من إنجاز و استلام مستشفى 120 سرير المتخصص في الأمراض العامة والنفسية و العقلية ببلدية بودواو (بومرداس) بعد تأخر كبير في التسليم حسب مصدر من القطاع. و حسب التوضيحات التي قدمت لوالي الولاية محمد سلماني أمس الأحد خلال زيارة تفقد ومعاينة لعدد من المشاريع التنموية عبر الولاية من طرف مكتب الدراسات و مسؤولي القطاع فإن "أشغال إنجاز هذا الصرح الطبي تسير بشكل جيد ويرتقب تسليمه حسب الآجال التعاقدية نهاية شهر جوان 2019".

و في هذا الإطار أمر الوالي بضرورة "الرفع من وتيرة" الإنجاز الحالية حتى يتم تسليم المشروع في الآجال المذكورة من خلال العمل بنظام الدوامين مشددا على ضرورة احترام الآجال المحددة نظرا للحاجة الماسة لكل سكان المنطقة الشمالية و الغربية من الولاية لهده المنشأة الصحية الحيوية.

جدير بالذكر أنه تقرر سنة 2017 توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها هذه المنشأة الصحية لتجمع بين الطب العام (خصص له 80 سريرا من مجمل الأسرة) و الطب العقلي و النفسي(خصص لهما 40 سريرا) تماشيا مع" التنامي الكبير" في تعداد سكان المنطقة و احتياجاتها المتزايدة في المجال و كذا لقدرة المنشأة على استيعاب هذا النوع الجديد من الخدمات.

و كان تقرير أعدته لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، عرض مؤخرا في دورة المجلس الشعبي الولائي قد أشار إلى "تأخر كبير" في المشروع علما أنه سجل ضمن البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2005 - 2009 شطر 2006 و لم تنطلق به الأشغال إلا في سنة 2010.

وأرجع القائمون على هذا المشروع القطاعي الذي كان يفترض تسليمه سنة 2014 أسباب هذا التأخر حسب التقرير- إلى عدم توفر الأرضية المناسبة له في البداية و إلى تغيير موقع الإنجاز لأكثر من مرة و كذا للتأخر المسجل في الحصول على الأغلفة المالية المنجرة عن إعادة التقييم المالي لكلفة المشروع و لأسباب تقنية أخرى.

و يجري إنجاز هذا الصرح الطبي بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار دج (أعيد تقييمها لمرتين) على مساحة أرضية ملائمة تزيد عن 30.000 م2 بمنطقة "بدر الدين" الواقعة جنوب المدينة نظرا لتوفرها على عدة امتيازات تتمثل أساسا في بعدها عن ضجيج المدينة و توفر المكان على الهواء النقي.

و قسمت هذه المنشأة الصحية التي وجه الثلث من مساحتها الإجمالية فقط للبناء إلى فضاءات موزعة بين طبية و ترفيهية و مساحات خضراء وأخرى مخصصة للعب الأطفال و طب النساء و الرجال وغيرها.