أعلن السيناتور ليندسي غراهام، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالبقاء في سوريا حتى إنجاز مهمة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس سحب الجنود الأمريكيين فورا من هذا البلد.

وأكد غراهام للصحفيين أمام البيت الأبيض بعد ما التقى ترامب ساعتين حول غداء عمل على حد قوله أن: "الرئيس يدرك أننا في حاجة إلى إتمام المهمة"، وفقا لوكالة "ا ف ب". وتابع السيناتور: "أبلغني أمورا لم أكن أعرفها وجعلني ذلك أشعر بارتياح أكبر بشأن مسارنا في سوريا". وقال غراهام: "أعتقد أن الرئيس مصمم على ضمان أن يكون تنظيم "داعش" هُزم بالكامل عند انسحابنا من سوريا، ونحن على مسافة قريبة من الهدف".

وتابع السيناتور الأمريكي: "ترامب يفكر مطولا ومليا في ما يتعلق بسوريا وكيفية سحب القوات بعد التأكد من القضاء على تنظيم "داعش" المحظور في روسيا وبأن القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحظى بحماية وأن لا تصبح إيران الرابح الأكبر من جراء مغادرتنا". وأكد ترامب في وقت سابق نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن الهزيمة الملحقة بتنظيم "داعش" الإرهابي حاليا تجعل بمقدور دول أخرى، مثل تركيا، التعامل مع فلول التنظيم.