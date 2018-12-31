دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الإثنين، في جنيف إلى ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط بعد إنقاذهم من خلال سفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمات غير حكومية، و طالبت بالعمل على إيجاد موانئ تقبل "نزولا " و"رسوا" آمنا لكلتا السفينتين اللتين تحملان المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم والبالغ عددهم 49 شخصا.

وأشارت المفوضية في بيان، إلى أن إحدى سفينتي الإنقاذ تحمل اثنين وثلاثين شخصا، تم إنقاذهم في البحر خلال رحلتهم "الخطرة " لعبور المتوسط في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، بينما تحمل السفينة الأخرى سبعة عشر شخصا تم إنقاذهم أول أمس السبت.وطالبت المفوضية بضرورة السماح بهبوط هؤلاء المهاجرين في أحد الموانئ، خاصة وأن حالة البحر قد تكون صعبة خلال الساعات القادمة مشيرة إلى أنه من المرجح أن تتدهور الأوضاع على متن سفينتي الإنقاذ. ونقل البيان عن فينسنت كوشتيل - المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين لشئون وسط المتوسط - قوله " إن هناك حاجة الآن لقيادة حاسمة تتعاطف مع هؤلاء وفقا للقيم الإنسانية لتوفير هبوط آمن لهم ".

يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أفادت بأن نحو 2240 شخصا لقوا حتفهم، أو فقدوا في البحر المتوسط خلال العام الجاري 2018 وذلك خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير فى عدد الوافدين، فيما أثنت المنظمة على عمل سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات "غير الحكومية " لدورها في الحيلولة دون ارتفاع عدد الوفيات.