تأهل فريق نصر حسين داي (الرابطة الأولى) إلى ثمن نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، بفضل فوزه اليوم الإثنين بملعب -حمام عمار- بخنشلة، على اتحاد خنشلة (بطولة الهواة) بضربات الترجيح (7-6) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1، الشوط الأول 0-1)، لحساب الدور السادس عشر.

وسجل هدفا اللقاء كل من علاتي (40 ض.ج) لـ"النصرية" وبن مسعود (90+4) لفائدة الاتحاد. وبهذا يصبح "النهد" عاشر فريق منتمي إلى الرابطة الأولى يضمن تأهله إلى الدور المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، تأهل فريق شباب قسنطينة (الرابطة الأولى) إلى ثمن النهائي، بعد فوزه على مضيفه اتحاد الأخضرية (بطولة الهواة) بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 0-0). وتجرى حاليا مباراة اتحاد الجزائر أمام اتحاد بلعباس بملعب عمر حمادي بالعاصمة.

و انطلق الدور السادس عشر يوم الجمعة ويتواصل غدا الثلاثاء، في حين تم تأجيل لقاء أمل بوسعادة - وفاق سطيف، المقرر آنفا اليوم الإثنين، إلى تاريخ لاحق.

الإثنين 31 ديسمبر:

اتحاد الأخضرية - شباب قسنطينة 0-1

اتحاد خنشلة - نصر حسين داي 1-1 (تأهل نصر حسين داي بضربات الترجيح 7-6)

الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس (جارية حاليا)

مباريات لعبت

اتحاد الرمشي - نجم مقرة 0-3

اتحاد الحراش - مولودية بجاية 1-0 (بعد الوقت الإضافي)

شباب باتنة - شباب بلوزداد 0 - 1

شباب بوقيراط - شباب قايس 1-1 (تأهل بوقيراط بضربات الترجيح 4-2)

سريع المحمدية - أمل غريس 1-0

اتحاد عنابة - بازر صخرة 3-0

رائد عين الدفلى - مولودية وهران 1-2

جمعية عين مليلة - شبيبة بجاية 1-2 (بعد الوقت الإضافي)

أهلي برج بوعريريج - وداد تلمسان 0-0 (تأهل أهلي البرج بضربات الترجيح 6-5)

اتحاد بني دوالة - نادي بارادو 0-2

برنامج المباريات المتبقية:

الثلاثاء 1 يناير 2019 :

ورقلة: مستقبل الرويسات - شباب عين وسارة (سا 00: 14)

جيجل: شباب قرية موسى - مولودية الجزائر (سا 00: 15)

أجل إلى موعد لاحق:

بوسعادة: أمل بوسعادة - وفاق سطيف.