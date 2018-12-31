قضت محكمة فرنسية اليوم الإثنين بتسليم باتريس إدوار نغايسونا المسؤول السابق في إحدى الحركات المسلحة في إفريقيا الوسطى وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في كرة القدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت نغايسونا الذي يرأس أيضا اتحاد كرة القدم في بلاده إفريقيا الوسطي في 12 ديسمبر الحالي وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه هذا الشهر مذكرة توقيف على خلفية تهم المشاركة في جرائم حرب في بلاده بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2013. وصدر قرار تسليمه من قبل محكمة الاستئناف في باريس.

وكان باتريس نغايسوناي مسؤولا في حركة انتي بالاكا المسلحة التي شكلت جزءا من أزمة غير مسبوقة في إفريقيا الوسطى بين العامين 2013 و 2015 ووجهت إليها اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة. ولم يتمكن نغايسونا من خوض الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2015 بسبب الشكوك حول دوره في تلك المرحلة.