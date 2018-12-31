أطلقت سيدني وهونغ كونغ عروضاً مذهلة للألعاب النارية دشنتا فيها بدء العام الجديد في مستهل موجة من الاحتفالات التي سيتابعها ملايير الأشخاص في أنحاء العالم.

وأطلقت سيدني، أكبر المدن الأسترالية، أضخم عرض للألعاب النارية لها على الإطلاق حيث أضاءت كمية قياسية من الأسهم والمؤثرات البصرية الجديدة سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة لمدة 12 دقيقة أبهرت أنظار أكثر من 1,5 مليون شخص احتشدوا أمام الخليج قبالة المدينة وفي الحدائق.

ولم تخفف عاصفة رعدية في وقت سابق من عزيمة المحتفلين الذين نصبوا الخيم في المكان، ووصل بعضهم في ساعات مبكرة من صباح الإثنين. وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، شهد خليج سيدني عروضا احتفت بثقافات السكان الأصليين بينها لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.

وفي هونغ كونغ احتشد مئات الآلاف في الشوارع على جانبي ميناء فكتوريا في المدينة للاستمتاع بعرض للألعاب النارية استمر عشر دقائق. واستخدمت في العرض ألعاب نارية بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دولار لتلون ناطحات السحاب بالألوان التي رافقتها الموسيقى. واحتشد المحتفلون في الشوارع التي تزينت بالأضواء والزجاج البراق الذي كتب عليه "2019".