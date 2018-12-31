أطلقت شركة "هواوي" الصينية، هاتفها الاقتصادي "واي 7 برو" Y 7Pro، في السوق الفيتنامية، بسعر يبلغ 169 دولار أمريكي، تمهيدا لطرحه في أسواق أخرى لاحقا.



ويأتي الهاتف بشاشة عرض منحنية قياس 6.2 إنشات عالية الدقة، كما يدعم معالجا بسرعة 1.8 جيغاهيرتز من نوع "كوالكوم سنابدراغون 450"، وفق ما نقل موقع "تايمز ناو نيوز".



ويدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائية 3 جيغابايت مع سعة تخزين تصل إلى 32 جيغابايت قابلة للزيادة بفضل بطاقة micro SD لتصل إلى 512 جيغابايت.