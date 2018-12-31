غادر فريق اتحاد بلعباس، حامل اللقب، منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، بعد خسارته في الدور السادس عشر أمام اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1 (بعد الوقت الإضافي) مساء اليوم الإثنين بملعب عمر حمادي بالجزائر، لحساب ثمن النهائي.

وسجل أهداف اللقاء كل من وليد عرجي (45) ومحمد أمين حامية (105) لفائدة النادي العاصمي، ومراد بن عياد (49) لصالح تشكيلة المكرة".

ويعد اتحاد بلعباس سابع ناد منتمي إلى الرابطة الأولى يغادر منافسة "السيدة" الكأس بعد كل من شبيبة القبائل وأولمبي المدية ودفاع تاجنانت وأمل عين مليلة وشبيبة الساورة ومولودية بجاية .