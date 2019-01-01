اختارت صحيفة "ستار أفريكا"، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي أفضل لاعب عربي في قارة إفريقيا لعام 2018 .

وتفوّق محمد صلاح على نجم الخضر ونادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي رياض محرز، ووهبي الخزري لاعب منتخب تونس و"سانت ايتيان" الفرنسي، وحكيم زياش لاعب منتخب المغرب ونادي "أياكس أمستردام" الهولندي في سباق الحصول على اللقب.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الإنجليزي "الحذاء الذهبي"، وأفضل لاعب في ليفربول الموسم الماضي باختيار الجماهير واللاعبين.

واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمركز السادس من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محققًا أفضل إنجاز عربي في تاريخ جائزة "الكرة الذهبية"، وأفضل إنجاز إفريقي منذ العام 2009، كما احتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".