توفي 8 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 8 حوادث مرور، سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مناطق مختلفة من الوطن.

و أفاد بيان للحماية المدنية اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية خنشلة بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث و إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة على إثر اصطدام وقع بين سيارة وشاحنة ذات نصف مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية النسيغة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 8 أشخاص أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء، وهذا بولايتي سطيف وسيدي بلعباس.