أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل ثلاثة لاعبين أفارقة لعام 2018، حيث سيتنافس كل من "صلاح" و "ماني" بالإضافة إلى "أوباميانغ" على الجائزة.

وغاب "محرز" عن قائمة أفضل ثلاثة لاعبين وهو الذي فاز بالجائزة منذ موسمين، ويريد المصري صلاح الحفاظ على تاجه الذي حققه الموسم الماضي.

في حين يريد السينغالي "ساديو ماني" خطف التاج من زميله في "ليفربول" والتتويج لأول مرة بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويتواجد الغابوني "أوباميانغ" ضمن قائمة أفضل ثلاثة لاعبين منذ عام 2014 أي في 5 مرات متتالية معادلا رقم "يايا توري" و "إيسيان".

وسبق وكشف الكاف عن قائمة أولية ضمت 30 لاعباً للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018، وتم الإعلان في وقت لاحق عن قائمة مختصرة ضمت 11 لاعباً.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد كشف أمس الإثنين، عن تفاصيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018 المقرر إقامته بالعاصمة السنغالية "داكار".

وذكر الموقع الرسمي لـ "الكاف"، أنه سيتم الكشف عن الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2018 يوم الإثنين السابع من جانفي المقبل، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً للفائز باللقب بجانب مؤتمر صحفي أخر لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

وفي نفس اليوم تقام مباراة استعراضية بين نجوم إفريقيا ومنتخب السنغال الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وفي اليوم التالي "8 جانفي"، سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 والتشكيلة المثالية للقارة السمراء وبقية الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.