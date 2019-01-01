أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 31 ديسمبر 2018 في عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح، (12) شخصا وضبطت ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأربعة (04) مركبات رباعية الدفع ،(03) مولدات كهربائية، (03) مطارق ضاغطة بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب.



من جهة أخرى، أفاد البيان ، أن مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي ضبطت بورقلة والوادي مهربين و حجزت (1550) علبة من التبغ وكمية من مختلف المشروبات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببجاية، شخصا بحوزته، ست طائرات درون .



وفي سياق أخر،أحبط عناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لثمانية (08) أشخاص بعنابة و جيجل.