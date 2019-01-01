أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،عن حصيلة لمختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب وتمثلت في :

القضاء على (32) إرهابيا و توقيف (25) آخرين .

(132) إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية.

توقيف (170) عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

(22) فردا من عائلات الإرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية.

كشف و تدمير (499) مخبأ للإرهابيين و (08) ورشات لإعداد المتفجرات.

استرجاع (707) قطعة سلاح ( 231 كلاشنيكوف، 388 بندقية ، 25 مسدسا، 48 رشاشا، 15 قاذف صواريخ.

استرجاع (399) مخزن ذخيرة، (52) شريط ذخيرة، (94764) طلقة نارية من مختلف العيارات، (42) قنبلة يدوية، (143) حشوة دافعة، (160) مفجر، (457) كبسولة خاصة بالمتفجرات و(498) مقذوف.

كشف وتدمير (512) قنبلة تقليدية الصنع، (61) لغم، (32) جهاز اتصال مفخخ، (2224.2 كغ) من المواد المتفجرة و (1659.87 كغ) من مواد كيميائية لصنع المتفجرات.

من جهة أخرى ،في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من تحقيق النتائج التالية:

توقيف (611) تاجر مخدرات .

توقيف (1800) مهربا لمختلف المواد والسلع.

توقيف (950) منقبا عن الذهب.

توقيف (41) غطاسا بدون رخصة .

حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ (701.995) كغ من الكوكايين، (24.96) طن من الكيف المعالج، (2.2) كغ من الهيروين و (509828) قرصا مهلوسا .

حجز (945) عربة.

حجز (17) طائرة بدون طيار .

حجز (78) جهاز اتصال و(89) منظارا .

حجز (46.18) طن و (886120) وحدة من التبغ .

حجز (995281) وحدة من مختلف المشروبات .

حجز (1240.2) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

حجز (1032044) لترا من الوقود.

حجز (486) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى (1405) مولدات كهربائية، (1215) مطرقة ضغط و(54) كيس من خليط الذهب والحجارة .

حجز (3176788) وحدة من الألعاب النارية.

توقيف (6834) مهاجرا غير شرعي .

إحباط (3983) محاولة هجرة غير شرعية .