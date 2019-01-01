تدخلت وحدات خاصة لتفجير قنبلتين تقليدي الصنع ، تم العثور عليها مساء اليوم بضواحي مقبرة شعبية في مدينة بوينان، إلى الشرق تماما من مقر الولاية البليدة.



و حسب معلومات "الخبر " ، فإن مواطنين بمركز معصومة الشعبي، و تحديدا بمقبرة سيدي سحنون ،عثروا على جسمي القنبلتين، قاموا على إثر ذلك بالتبليغ عن الجسمين الغريبين، لتتدخل وحدات الأمن الخاصة ، و طوقت محيط الجسمين لتفجيرهما احتياطا للحفاظ على سلامة المواطنين، وكشفت المعلومات الأولية، أن القنبلتين تعودان لفترة الوضع الأمني السيء.