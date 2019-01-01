أكد رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبدالقادر في تجمع شعبي نشطة بعد زوال اليوم الثلاثا ء بالاغواط، أن مبادرة الحركة "الجزائر للجميع " تهدف إلى البحث عن الحلول للمشاكل المطروحة من أجل أمن الجزائر واستقرارها ومواجهة التحديات الراهنة ولا علاقة لها بالرئاسيات.

وقال بن قرينة ان تشكيلته السياسية لن تنخرط في أي مسعى لا تستشار فيه ولا يحافظ على الدولة الاجتماعية التي تحافظ على حقوق الشعب، رافضا أي حوار لا يكون تحت سقف الجزائر وبين الجزائريين. وثمن بن قرينة دور الجزائر الإقليمي وندد بالمناورات المضادة خاصة في سوق النفط.