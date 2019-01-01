توفي مواطن يبلغ من العمر 44 سنة بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط مصابا بداء البوحمرون، ليكون ثالث ضحية لهذا الداء بهذه الولاية، مع استمرار حالات الإصابة لدى الصغار وكذلك الكبار غير الملقحين.

المتوفى "ز. ن" البالغ من العمر 44 سنة ووري الثرى بمقبرة بوخنفوس بمدينة الأغواط بعد مكوثه لعدة أيام بمصلحة العزل الطبي لمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط وتلقيه العلاج، إلا أن عجز نظامه المناعي عن مواجهة المرض الذي أصابه أثناء تنقله رفقة العائلة إلى سكان البادية وانتقال العدوى إليه جعله يلقى حتفه بهذا الداء رغم التكفل الطبي به.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الضحية لم يكن ملقحا ضد هذا الداء، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية خصوصا أمام إصابته بداء السكر والضغط الدموي، ما تسبب في تعقد وضعيته الوبائية رغم تشخيص عدة مختصين. وتستقبل مصلحة العزل الطبي لذات المستشفى حاليا ست إصابات لأطفال رضع وصغار تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و5 سنوات، يتلقون العلاج والتكفل الصحي، بعد استقبال ثلاث حالات جديدة لأطفال من 9 أشهر و5 سنوات وعام، أول أمس، لم يتلقوا التلقيح الخاص بداء البوحمرون حسب المعلومات الأولية، فيما غادر المستشفى مواطن يبلغ من العمر 45 سنة بعد تماثله للشفاء وتحسن حالته الصحية، وكذلك سيدة كانت حاملا ووضعت مولودها بصفة عادية رغم إصابتها بصدمة نفسية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لديها وخوفها من الولادة.

كما استقبل مستشفى أفلو بالولاية ذاتها حالتي إصابة من بلدية عين سيدي علي بداء البوحمرون تتلقيان العلاج، بعد وفاة شاب من مدينة الأغواط بداء الحصبة، الشهر الماضي، يبلغ من العمر 37 سنة، بعد مكوثه عدة أيام بقسم الاستعجالات ومصلحة العزل الطبي لمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط التي حولت إلى مصلحة أمراض الكلى فوق قسم الاستعجالات لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين بهذا الداء الخطير الذي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بالجهة الشمالية للولاية ببلدية البيضاء التي كانت بؤرة لهذا المرض بإحصاء أكثر من 100 إصابة بين سكان البلدية القاطنين في الوسط الحضري وكذلك الريف، وانتقال المرض إلى بلديات ڤلتة سيدي سعد وعين سيدي علي.

يذكر أن الحصبة الألمانية المعروفة محليا بداء البوحمرون عادت للظهور منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي في عدد من الولايات كالمدية وجيجل وباتنة ومستغانم بعد إحصاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكثر من 23 ألف حالة إصابة على المستوى الوطني منذ ظهور هذا الوباء خلال عام 2018، انطلاقا من ولاية الوادي التي ظهر بها الداء وتسجيل 16 حالة وفاة عبر عدد من الولايات، رغم إيفاد الوزارة فرقا طبية متخصصة لعدد من الولايات لتقييم الوضع الصحي والوبائي وتوفير اللقاحات اللازمة للقضاء على الداء وتفادي انتشاره وسط الأطفال وكذلك كبار السن.