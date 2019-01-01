واجهت الجزائر، خلال سنة 2018، من الناحية الاقتصادية، تحديات الكبيرة جعلت تسجل مستويات عجز كبيرة أخلت بالتوازن المالي والاقتصاد، لتجد الحكومة نفسها مضطرة للاستنجاد بالاقتراض وإن لم يكن هذه المرة خارجيا من الهيئات النقدية الدولية، بل داخليا من خلال المبالغة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطباعة النقود، على الرغم من تحذيرات الخبراء في الشأن الاقتصادي.

وتستمر نفس المؤشرات الاقتصادية التي ميزّت السنة المنقضية حسب تنبؤات المختصين للأسابيع والأشهر الأولى من سنة 2019، لتؤكد على أنّ أزمة أسعار البترول التي ألقت بضلالها على السياسة الاقتصادية بكل تفاصيلها منذ جوان 2014، ستتسع رقعتها في السنة الجارية، لاسيما مع تمادي السلطات العمومية على اتباع نفس السياسة في تعاملها مع وقائع الأزمة ومعالجة النتائج، بينما تظل الأسباب الحل جراء عدم القدرة على الخروج من التبعية لمدخول البرميل.

وفي ظل كل هذه المعطيات ذات البعد الاقتصادي، فإنّه من المؤكد أنّ سنة 2018 المنقضية تعدّ المنعرج الأخير الذي يكشف أنّ الجزائر دخلت فعلا "سنوات العجاف"، موازاة مع عجز السلطات المسؤولة على التعامل معها إلاّ عن طريق الاستدانة من الخزينة العمومية عبر طرح كتلة نقدية ضخمة بلغت إلى غاية نوفمبر 4005 مليار دينار من دون أي تغطية من المنتوج، لتهدد التوازنات العامة للدولة وتفرض ارتفاع نسب التضخم الحقيقية إلى حدود رقمين، بعيدا عن الإحصائيات التي تصدرها الهيئات الرسمية، باعتبارها تحمل في ثناياها العديد من الاعتبارات الخارجة على المعطيات الاقتصادية.

ولم تتمكن المحاولات التي لجأت إليها الحكومة ووزارة الطاقة بمعية الدول المنتجة للمحروقات على مستوى منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها، لاستعادة الذهب الأسود جزءا من بريقه المفقود، عن طريق الإقرار من اجتماع لآخر بتخفيض الإنتاج والعمل على تمديد العمل بهذا التخفيض المقرر بـ 1.2 مليون برميل في اليوم لفترات أطول تصل إلى غاية منتصف السنة الجارية، إلا أن سعر البترول بلغ أضعف مستوى له منذ بداية السنة، حين سجّل نفس مستوى السعر المرجعي المقرر في قانون المالية لسنة 2019 وهو 50 دولارا، على الرغم من أنّ الأشهر الأولى من السنة منحت بصيصا من الأمل للدول المنتجة للنفط، عندما بلغت بورصة البترول قيما مرتفعة نسبيا قدّرت بما يزيد عن عتبة 75 دولارا.

وخلفّت هذه المعطيات الاقتصادية اعتماد السلطات العمومية إلى خطة بديلة لمواجهة تداعيات الأزمة، ترجمت من خلال إثارة سوناطراك، وهي المؤسسة المسؤولة مباشرة على قطاع المحروقات، الحديث عن التوجه مجددا لاستغلال المحروقات غير التقليدية لاسيما الغاز الصخري، فضلا عن توجه سوناطراك نحو التنقيب على المواد الطاقوية في أعماق البحر، عن طريق التوقيع على اتفاقيتين مع كل من العملاق الإيطالي "إيني" والشركة الفرنسية "توتال" لتعويض الآبار التقليدية المهددة بالشيخوخة بفعل تراجع إنتاجها. وشهدت سنة 2018 أيضا ذوبان احتياطي الصرف، حيث أصاب هذا المخزون نزيفا حادا، على اعتبار أنه فقد أكثر من 15 مليار دولار، ليصل إلى 85 مليار دولار، مع توقعات أن تتواصل الوتيرة ذاتها في السنوات التي تلي لتبلغ مع نهاية 2020 مبلغ 76 مليار دولار وسنة 2019 ما يعادل 76.2 مليار دولار، وهي المؤشرات التي أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية في التعاملات الرسمية وعلى مستوى السوق السوداء على حد سواء، لتجرّ معها القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات خطيرة، تعكسها على الصعيد الميداني التهاب الأسعار الواسعة الاستهلاك.