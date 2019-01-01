كشفت دراسة حديثة أن وضع ساق فوق أخرى أثناء الجلوس له مضار صحية كبيرة، وأشارت إلى أن هذه المضار تكون أكبر في حال كان الشخص يرتدي بنطال جينز ضيق.

ويتسبب وضع ساق فوق أخرى، أو ارتداء بنطالون الجينز شديدة الضيق "skinny" إلى تقليل الدورة الدموية في الساقين، والتي يمكن أن تؤدي بالتالي إلى زيادة خطر تكون السيلوليت في القدمين بشكل كبير، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

ويعد السيلوليت حالة يظهر فيها الجلد على أنه غائر ومتكتل، وتشبه إلى حد كبير قشر البرتقال، وعادة ما يؤثر على الأرداف والفخذين، ويصيب الرجال والنساء على السواء، لكنه شائع أكثر بين النساء.

وعلى الرغم من أن معظم أنواع السيلوليت مرتبطة بالاحتفاظ بالماء في الجسم، فإن الجلوس مع وضع ساق فوق أخرى يعد مسؤولا رئيسيا عن تكتل الدهون تحت الجلد، لأنه يقيد وصول الدم إلى الساقين.