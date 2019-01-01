قاطع قائد فريق وفاق سطيف، عبد المومن جابو، التدريبات، احتجاجا على تماطل الرئيس حسان حمّار في تسليمه مستحقاته المالية، إذ يعتبر جابو اللاعب الوحيد الذي لم يتسلم ولا راتبا شهريا واحدا منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان عبد المومن جابو قد التقى بالرئيس حمّار قبل يومين وطالبه بمستحقاته المالية أو منحه أوراق تسريحه إن كانت إدارة الوفاق عاجزة عن التكفل برواتبه الشهرية. وأكد جابو لرئيس الفريق أنه لن يعود إلى جو التدريبات إلا بعد تسوية مستحقاته، كما طالب بقية اللاعبين بمستحقاتهم المالية الخاصة بالرواتب الشهرية المتخلفة، وكذا منح ثلاث مباريات.



وفي المقابل، طالب حمّار اللاعبين بضرورة الصبر عليه لثلاثة أسابيع، حيث ينتظر أن تدعم خزينة الوفاق بالأموال القادمة من إعانات الدولة، وكذا بعض عقود السبونسورينغ.

وفي سياق آخر يواصل الفريق السطايفي التحضير لمباراة اتحاد بلعباس المقررة هذا الجمعة، إذ مازال هاجس الإصابات يؤرق المدرب زكري، الذي سيفتقد لخدمات كل من بوڤلمونة، رضواني، سيدهم وعيبود، إضافة إلى المدافع المحوري نمديل المعاقب، وجابو المقاطع للتدريبات، وهو ما يجعل الخيارات محدودة لدى زكري عشية هذا الجمعة.