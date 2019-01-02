قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس ما إذا كان من الممكن توسيع كأس العالم في قطر في 2022 لتشمل 48 فريقا.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 2 يناير ، إن "الفيفا يدرس أيضا مدى إمكانية أن يستضيف بعض جيران قطر في الخليج بعض المباريات، خلال كأس العالم 2022"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وكان ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، أكد أن قطر لم تجر أية مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات، وفقا لـ" فرانس برس.

وقال الخاطر، في لقاء مع الصحفيين: "لم نجر أية محادثات حول تشارك" استضافة البطولة. وأكد "لن يتم فرض أي شيء على أحد"، موضحا أن ما يجري حاليا هو عبارة عن "دراسة جدوى ثم عملية تشاور. وبناء على دراسة الجدوى وبناء على المحادثات، سيتم الاتفاق على ذلك". وشدد على أنه "لن يكون هناك قرار أحادي الجانب".

ويبدو احتمال إقامة مباريات في دول أخرى في المنطقة، مستبعدا في الوقت الراهن لاسيما في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة قطع علاقاتها مع الدوحة في يونيو 2017.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر ، و18 ديسمبر ، علما أن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل.