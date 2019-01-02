توفيت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح في حادث مرور بولاية سعيدة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع هذا الحادث مساء أمس الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة وبشار بمنطقة العبادلة (بلدية عين الحجر)، إثر انحراف وانقلاب سيارة أجرة، مما أدى إلى وفاة امرأة بعين المكان وتعرض ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع إلى إصابات مختلفة.

و تدخل عناصر الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 شهرا و 44 سنة و إجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية عين الحجر في حين تم نقل جثة الضحية البالغة من العمر 32 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "أحمد مدغري" بمدينة سعيدة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.