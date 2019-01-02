تلبية لطلب من الرياض، أوقفت شركة Netflix الترفيهية الأمريكية توزيع حلقة من برنامج كوميدي تسخر من الروايات السعودية الرسمية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت الشركة المختصة بتزويد خدمة البث الحي والفيديو أنها حذفت حلقة من برنامج "Patriot Act" من موقعها في المملكة، بعد تلقيها شكوى رسمية قانونية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت امتثالا من الشركة لقانون البلاد.

وشددت الهيئة السعودية للشركة على ضرورة أن تتطابق الفيديوهات التي توزعها في المملكة مع قوانين البلاد، مستشهدة بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي ينص على أن إنتاج وإعداد وتوزيع وتخزين أي مواد تمس بالنظام العام والقيم الدينية والأخلاق وسيادة الحياة الخاصة عبر الشبكات الإلكترونية والحواسيب، جريمة يواجه مرتكبها السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).

وأكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن تلك الحلقة لا تزال متوفرة لمستخدمي Netflix في الدول الأخرى، وكذلك للمواطنين السعوديين عبر موقع Youtube .

وفي هذا الفيديو، يسخر الفنان الكوميدي الأمريكي من أصول هندية حسن مينهاج، من الروايات السعودية الرسمية المتضاربة حول مقتل الصحفي السعودي خاشقجي داخل قنصلية الرياض في

إسطنبول، قائلا إن سلطات المملكة لجأت إلى جميع الفرضيات الممكنة عدا أن الصحفي توفي جراء "حادث أثناء تسلقه الجبل!". كما وجه الفنان انتقادات إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منددا بدور المملكة في الأزمة اليمنية.

واستدعى قرار Netflix انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشركة الأمريكية بفرض الرقابة وعدم الاهتمام بالحقوق الديمقراطية وحرية الفن.