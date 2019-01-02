أصيب 62 شخصا من بينهم 45 شرطيا بجروح بجيجل، خلال الأحداث التي تخللت لقاء شباب حي موسى و مولودية الجزائر لحساب الدور السادس عشر من كأس الجزائر لكرة القدم الذي لعب أمس الثلاثاء.

وأوضحت خلية الاتصال بمصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة الرشق بالحجارة والمقذوفات حسبما أوضحته المكلفة بالاتصال بهذا السلك النظامي الملازم أول أحلام بومالة مشيرة، إلى أنه تم تنصيب مركز طبي متقدم بملعب الشهيد رويبح حسين الذي احتضن اللقاء وذلك من أجل إسعاف الجرحى.

وتم تسخير ما لا يقل عن 63 عنصرا من الحماية المدنية من جميع الرتب و 7 سيارات إسعاف من بينها اثنتان مجهزتان طبيا و 4 شاحنات لإطفاء الحرائق من أجل عمليات الإسعاف التي دامت أكثر من 6 ساعات وأشرف عليها المدير المحلي لمصالح الحماية المدنية حسب ما تم تأكيده.

وتم إيقاف لقاء شباب حي موسى و مولودية الجزائر للمرة الأولى لمدة 13 دقيقة في أعقاب جرح متوسط ميدان مولودية الجزائر سفيان بن دبكة على مستوى الرأس ثم لمدة 6 دقائق أخرى قبل أن يقرر الحكم الإيقاف النهائي للمباراة في الوقت الإضافي من الشوط الأول بينما كانت المولودية متفوقة بنتيجة 3 مقابل 0 .