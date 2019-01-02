ستلعب مقابلة أهلي بنغازي(ليبيا)، مع نصر حسين داي (الجزائر)، لحساب الدور السادس عشر (مكرر) من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في 11 جانفي الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير(تونس).

نقلت اليوم الأربعاء الصحافة المحلية، عن رئيس الفريق خالد السعيتي، أنه لم يتسن للأندية الليبية المشاركة في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية، استقبال منافسيها بميادينها، بسبب الوضعية الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا حاليا.

ومعلوم أن فريق أهلي بنغازي كان قد استقبل، فريق ماميلودي ساندوانس( جنوب إفريقيا) بالقاهرة المصرية، في إطار الدور السادس عشر من رابطة الأبطال الإفريقية التي أقصي منها بعد تعادله ذهابا بـ (0-0) و خسارته إيابا بـ ( 4-0)

ليتم بعد ذلك تحويله إلى منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وتجدر الإشارة، إلى أن فريق نصر حسين داي العائد الى المنافسات الإفريقية بعد غياب لفترة طويلة، كان قد اقتطع تأشيرة تأهله إلى هذا الدور، على حساب نادي غرين إيغلز الزامبي بعد عودته بالتعادل ذهابا (0-0)، وفوزه إيابا

بـ (2-1). ومن المتوقع أن تقام، مقابلة العودة يوم 18 يناير الجاري بالملعب الأولمبي 5 جويلية ابتداء من الساعة الـ 17:45.