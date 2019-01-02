تستأنف بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم نشاطها نهاية الأسبوع الجاري بإجراء الجولة الـ 16 بعد توقفها أكثر من شهر، حيث ستشهد تنقلات صعبة للرائد اتحاد الجزائر وملاحقه شبيبة القبائل.

وسيتنقل اتحاد الجزائر (المرتبة الأولى / 33 نقطة) إلى تاجنانت لملاقاة الدفاع صاحب المرتبة الـ 15 برصيد 14 نقطة والذي حتما سيلعب كل أوراقه من أجمل ضمان الزاد الكامل حتى لا تتعقد مهمته في الجولات القادمة.

وكان الاتحاد - الذي انهزم في آخر مباراة له في البطولة على ميدانه أمام وفاق سطيف 0-1 - قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر عقب فوزه أمام الضيف اتحاد بلعباس (2-1 بعد الوقت الإضافي)، بينما أقصي دفاع تاجنانت في الدور الـ 32 داخل قواعده أمام شباب بلوزداد (0-2).

أما شبيبة القبائل (المرتبة الثانية / 26 نقطة) فستحط الرحال ببشار لمواجهة شبيبة الساورة (المرتبة الرابعة / 23 نقطة) التي انهزمت في لقاء واحد على ميدانها 20 أوت في السنوات الأربع الأخيرة والتي ستلعب كل أوراقها من أجل ضمان النقاط الثلاث.

من جانبه، سيلاقي وفاق سطيف (المرتبة الثالثة / 24 نقطة) الذي عرف مرحلة ذهاب متذبذبة، مضيفه اتحاد بلعباس (المرتبة الـ 13 / 15 نقطة) في لقاء يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات. وسيكون أبناء ''المكرة'' مجبرين على الفوز والإطاحة بالوفاق من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد النكسات العديدة في كل المنافسات.

وستشهد هذه الجولة بعض اللقاءات الهامة على غرار تلك التي ستجمع نصر حسين داي (المرتبة الرابعة / 23 نقطة) والضيف شباب قسنطينة (المرتبة الثامنة / 19 نقطة). وسيخوض شباب قسنطينة هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من ضمان تأشيرة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا بقيادة مدربه الجديد، الفرنسي دونيس لافان. وحتما تبقى ''النصرية'' مرشحة للفوز ولكن عودة حامل لقب البطولة إلى سكة الانتصارات في الأسابيع الأخيرة سيبقي المباراة مفتوحة على كل الجبهات.

وستواجه مولودية الجزائر (المرتبة السادسة / 21 نقطة) الجار نادي بارادو (المرتبة السابعة / 20 نقطة) في لقاء يطمح كلاهما للفوز والاقتراب من مقدمة الترتيب. أما أهلي برج بوعريريج (المرتبة الـ 13/ 15 نقطة) فسيستقبل بمدينة مقرة (المسيلة) بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل الرابطة، مولودية وهران (المرتبة التاسعة / 18 نقطة) ورغبته في الفوز ستكون كبيرة للابتعاد عن منطقة المهددين بالسقوط.

من جانبها, ستستقبل مولودية بجاية (المرتبة التاسعة / 18 نقطة) -التي أقصيت من منافسات السيدة الكأس- أولمبي المدية (المرتبة الـ 12 / 17 نقطة). أما متذيل الترتيب، شباب بلوزداد (10 نقاط) فسيتنقل إلى باتنة لمواجهة جمعية أمل عين مليلة (المرتبة الـ 11 / 17 نقطة) في لقاء جد مصيري، لأن أي نتيجة سلبية ستعقد من مهمة النادي العاصمي في بقية المشوار والذي يسعى من خلاله لضمان البقاء بعد بداية موسم كارثية.