توفي شخص و أصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع، اليوم الأربعاء ،ببلدية أوماش (18 كلم جنوب بسكرة)،حسب مصالح

الحماية المدنية بالولاية.

و أوضح المصدر أن هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 على مقطعه الرابط بين بسكرة والوادي بالمنطقة المسماة "الشقة" ببلدية أوماش نجم عن اصطدام تسلسلي بين 3 شاحنات للوزن الثقيل اثنتين منهما ذات مقطورة.

و قد أسفر الحادث عن وفاة بعين المكان سائق شاحنة (27 سنة) و إصابة رجلين (33 و36 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة، مثلما أوضحه ذات المصدر بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالشاحنات .

و تم تحويل جثمان الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية فيما تم إجلاء الجريحين نحو العيادة المتعددة الخدمات ببلدية أوماش لتلقي العلاج.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.