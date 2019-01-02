أحبطت، أمس الثلاثاء، الفرقة المتعددة المهام بنقرين التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بئر العاتر جنوب تبسة، محاولة تهريب كمية معتبرة من سمك السردين والتونة انطلاقا من تونس.

وأفادت مصادر "الخبر"، أنه تم نصب كمين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في جزئه الرابط بين بئر العاتر و نقرين، حيث تم ضبط كمية معتبرة من السردين قدرت بـ 118 صندوقا بوزن إجمالي يقدر بـ 1.77 طن كانت محملة على متن شاحنة بغرفة تبريد.بقيمة 354.000 دينار فيما قدرت قيمة الغرامة الجمركية المستحقة 1.8 مليار سنتيم وقد تم تحرير محضر رسمي بملف قضائي أحيل على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر للفصل النهائي مع الأمر بإتلاف البضاعة التي تهدد صحة المستهلك.