أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب ليون حسام عوار قد يجتمع قريباً مع جمال بلماضي، مدرب الفريق الجزائري، الذي يريد أن يحاول إقناعه باللعب مع المنتخب الجزائري.

يذكر أن عوار (20 سنة) ولد في مدينة ليون الفرنسية، لكنه يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

وقال بلماضي: "نحن مهتمون به جداً وبكل وضوح، حسام ناجح جداً مع ليون، في البطولة كما في دوري الأبطال. إن شاء الله سنلتقي به وبأسرته ونفسّر المشروع ونقول له ماذا يتوقع إذا قرر الانضمام إلى بلاده."

وأضاف: "إذا قرر خلاف ذلك، فسوف نقبل القرار وتستمر الحياة. في أي حال، إنه لاعب ذو جودة وسيخبرنا المستقبل إذا انضم إلينا أم لا. في هذا الموسم، حقق عوار بالفعل ستة أهداف في الدوري الفرنسي الأول مع أولمبيك ليون، وهو أعلى عدد بين اللاعبين."