تم اليوم الأربعاء تنصيب متصرف إداري لتسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس الذي عرف انسدادا طيلة السنة الماضية.

ويأتي تنصيب المتصرف الإداري الرئيسي محمد مرين لتسيير شؤون بلدية سيدي بلعباس بقرار من الوالي أحمد عبد الحفيظ ساسي بعد الأزمة التي عرفها المجلس الشعبي البلدي والمشاكل التي كانت مطروحة بين أعضائه المنتخبين والتي تسببت في تعطيل المشاريع التنموية وشؤون البلدية، حسب ما أوضحته مصالح الولاية. وأضاف ذات المصدر أن والي الولاية كان قد أعطى مهلة أخيرة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس من أجل الاجتماع والتفاهم وتغليب المصلحة العامة والوصول إلى حل للأزمة التي مر بها المجلس طيلة سنة من انتخابه إلا أن الوضع لم يتغير الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ظرفية.

وسيسمح تعيين مرين، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، بانفراج الأزمة التي مر بها المجلس المذكور مما سيسهم في تفعيل الحركة التنموية من خلال إطلاق مختلف المشاريع المتوقفة والمجمدة، وفق ذات المصدر.

وصرح من جهته مرين أنه لابد من تضافر جهود مجمل الفاعلين من أجل إعادة بعث الحركة التنموية ببلدية سيدي بلعباس وتلبية احتياجات المواطنين مشيرا إلى أن سنة 2019 ستعرف انفراجا وستكون بداية جديدة لبلدية سيدي بلعباس.

للتذكير عرف المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس نزاعا حيث لم يتوصل أعضاؤه لاتفاق حول طريقة تسيير شؤونه وتوزيع مهام اللجان.