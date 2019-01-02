أعلنت اتصالات الجزائر اليوم الأربعاء عن تخفيض في تسعيرة تدفق 2 ميغا إلى 1600 دج شهريا لفائدة المشتركين في عروض الأنترنت ADSL وذلك ابتداء من الفاتح من جانفي الجاري، حسب ما أفاد به بيان لذات المؤسسة.

وأوضح البيان أنه ستصبح تسعيرة تدفق 2 ميغا بـ1600 دج/الشهر عوض 2100/الشهر وهذا اعتبارا من 01 جانفي 2019 مضيفا بأنه، تأتي هذه العملية وفاء لوعود المؤسسة التي أطلقتها خلال الشهر المنصرم وتخص الزبائن الخواص "Idoom ADSL" و"Idoom Fibre" الحاليين المشتركين في عرض 2 ميغا.